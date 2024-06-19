Поиск

Глава Якутии попросил Путина о поддержке реконструкции двух республиканских аэропортов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать реконструкцию аэропортов Усть-Куйги и Ленска.

"По магистральной инфраструктуре мы 10 аэропортов сделали благодаря программе. В этом году планируется сделать еще четыре. Но два аэропорта - Усть-Куйга и Ленск - мы будем просить вас поддержать", - сказал Николаев.

В рамках действующего "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" в Якутии до конца 2024 года выполняется реконструкция 14 аэропортовых комплексов. Это аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Полярного и Усть-Неры.

Весной 2020 года власти региона сообщали, что финансирование 10 аэропортов, в том числе в Ленске и Усть-Куйге, программой не предусмотрено.

Айсен Николаев Владимир Путин Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канада добавила 13 физлиц в антироссийские санкционные списки

Канада добавила 13 физлиц в антироссийские санкционные списки

Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу

Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу

СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

Кабмин РФ поддержал создание реестра грузовых автотранспортных перевозчиков

Кабмин РФ поддержал создание реестра грузовых автотранспортных перевозчиков

Что произошло за день: вторник, 18 июня

Роспотребнадзор назвал фасоль причиной массового заражения ботулизмом в регионах

Роспотребнадзор назвал фасоль причиной массового заражения ботулизмом в регионах

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

Представитель генпрокурора заявил, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });