Глава Якутии попросил Путина о поддержке реконструкции двух республиканских аэропортов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать реконструкцию аэропортов Усть-Куйги и Ленска.

"По магистральной инфраструктуре мы 10 аэропортов сделали благодаря программе. В этом году планируется сделать еще четыре. Но два аэропорта - Усть-Куйга и Ленск - мы будем просить вас поддержать", - сказал Николаев.

В рамках действующего "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" в Якутии до конца 2024 года выполняется реконструкция 14 аэропортовых комплексов. Это аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Полярного и Усть-Неры.

Весной 2020 года власти региона сообщали, что финансирование 10 аэропортов, в том числе в Ленске и Усть-Куйге, программой не предусмотрено.