Ввод нового аэропорта в Мирном отложили до середины 2025 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Якутии новый аэропорт в Мирном начнут использовать в середине 2025 года, сообщила пресс-служба АК "АЛРОСА", соинвестора строительства. Ранее завершить строительство планировали в 2024 году.

По данным компании, готовность нового комплекса превышает 60%. На объектах устанавливают оборудование, монтируют инженерные сети.

В середине июня 2024года глава Якутии Айсен Николаев проверял ход стройки. Тогда стало известно, что на взлетно-посадочной полосе приостановлены работы из-за "изменений геокриологических условий". Сообщалось также, что подрядчик совместно с Институтом мерзлотоведения им. П.И.Мельникова прорабатывают технические решения по термостабилизации грунта.

В 3 км от действующего аэропорта Мирного строится новая взлетная полоса, длиной 2,86 км и шириной 44 метра со стоянками для 18 воздушных судов. Одновременно возводится новый аэровокзальный комплекс, рассчитанный на обслуживание 300 пассажиров в час.

Общая стоимость строительства - более 21 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей инвестирует "АЛРОСА".

Действующий аэропорт расположен в 4 км от города. Он обеспечивает воздушное сообщение с крупнейшими городами России, а также является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах.