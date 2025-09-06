Мантуров заявил, что Россия нарастит спутниковую группировку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что РФ будет наращивать число запусков спутников на орбиту Земли.

"С точки зрения количества спутников, здесь, нужно честно признаться, мы упустили немного тот темп, который набрали Соединенные Штаты Америки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы сейчас будем двигаться. Вы уже видите интенсивные запуски. Они идут практически раз, если не в неделю, то раз в две недели", - сообщил Мантуров.

Он отметил, что с точки зрения работы на МКС, то тут у РФ и США паритет.

В ноябре 2024 года в руководстве "Роскосмоса" заявили, что российская спутниковая группировка насчитывает 290 космических аппаратов.

В январе 2025 года Юрий Борисов (в том время - глава "Роскосмоса") сообщил, что спутниковая группировка России к 2030 году должна составить около 650 космических аппаратов.

В июле 2025 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что РФ наращивает работу по серийному производству спутников, один из операторов создаст группировку с более чем 300 аппаратами.