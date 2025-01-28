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СКР при заключении фигурантами уголовных дел контракта с ВС РФ учитывает риск рецидива

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские следователи при согласии фигурантов уголовных дел заключить контракт на военную службу постоянно учитывают возможность совершения ими новых преступлений, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

"При рассмотрении ходатайств о заключении контракта обязательно принимаются во внимание сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, конкретные обстоятельства дела и вероятность совершения лицом новых преступлений", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, с подследственными ведется разъяснительная работа, "налажено взаимодействие в указанной сфере по линии Минобороны и с учреждениями ФСИН России".

"Руководители территориальных следственных подразделений ориентированы на взвешенный и индивидуальный подход по каждому уголовному делу и фигуранту", - заявили в СКР.

В ведомстве отметили, что эти данные были озвучены в ходе совещания по вопросам заключения подследственными контрактов на прохождение военной службы, проведенного главой СКР Александром Бастрыкиным.

"Заслушав доклады подчиненных, председатель СК России еще раз обратил внимание на значимость конструктивного сотрудничества с региональными военными комиссариатами для своевременного обмена информацией", - говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин "поручил усилить профилактическую работу в целях исключения совершения подследственными и осужденными общественно опасных деяний в воинских коллективах", заявили в ведомстве.

"Мы должны быть убеждены, что те лица, которые находятся под следствием и заключили контракты, действительно встали на путь исправления", - цитирует Бастыркина СКР.

СКР Александр Бастрыкин Минобороны РФ
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