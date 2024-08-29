Проект о возможности заключать военный контракт с обвиняемыми на этапе судопроизводства внесли в Думу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона о возможности в период мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, дела которых находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Соответствующий проект закона (708911-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроектом предусматривается, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ может быть также заключен не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена, но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурор направил уголовное дело в их отношении в суд для рассмотрения по существу, оно находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

В настоящее время указанные вопросы в законодательстве РФ не урегулированы.

Такой подход касается категорий, которых определены пунктом 5.1 статьи 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Авторами законопроекта стали депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.