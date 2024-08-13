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Верховный суд предложил освобождать от уголовной ответственности воюющих подсудимых

В том числе речь идет о призывниках, контрактниках и мобилизованных в период военного положения или военного времени

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России подготовил законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии рассмотрения дела судом подсудимых призывников, контрактников, мобилизованных и проходящих службу в период военного положения или военного времени.

Пленум ВС одобрил законопроект перед его внесением в Госдуму.

В Уголовный кодекс предлагается внести поправки, "установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время".

Такой механизм предлагается распространить на осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в силу либо находится на стадии апелляционного рассмотрения.

Соответствующие поправки предлагается также внести в нормы УПК, регулирующие "порядок принятия судом решений о приостановлении производства по уголовным делам на основании ходатайства командования воинской части (учреждения), об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении указанной категории обвиняемых (подсудимых)".

Сейчас возможность освобождения от ответственности в связи с прохождением службы в ВС предусмотрена для подозреваемых и обвиняемых на досудебной стадии, а также для осужденных, чей приговор уже вступил в силу. Такая возможность не распространяется на фигурантов уголовных дел по делам о педофилии, терроризме, преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства.

Верховный суд Госдума
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