МЧС прокомментировало законопроект о правилах безопасности людей на водных объектах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В МЧС подготовили законопроект, который регламентирует на федеральном уровне правила безопасности граждан на водоемах. Госдума уже приняла в третьем чтении закон о безопасности на воде, после он будет направлен в Совет Федерации и может вступить в силу уже в 2025 году.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, ранее не существовало федерального закона, в котором были бы закреплены основные обязательные требования безопасности для людей на водных объектах, а также полномочия должностных лиц при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.

В соответствии с законопроектом, Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) теперь будет осуществлять надзор за безопасностью людей на водных объектах, а также за маломерными судами коммерческого и некоммерческого типа.

"ГИМС также продолжит вести реестр маломерных судов, государственную регистрацию и освидетельствование маломерных судов, аттестацию на право управления ими", - прокомментировал глава МЧС Александр Куренков.

Помимо этого, владельцы коммерческих судов будут обязаны в течение переходного периода (5 лет) перерегистрировать свои маломерные суда из Государственного судового реестра в реестр маломерных судов ГИМС.

"Аналогичная ситуация - с удостоверениями на право управления ими. Владельцы дипломов капитанов после окончания срока их действия должны будут сдать экзамены в ГИМС и получить соответствующее удостоверение на право управления маломерными судами. Срок его действия будет 10 лет", - отметили в пресс-службе.