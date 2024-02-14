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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Россиян обязали информировать МЧС о выходе на небезопасные маршруты

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Туристам и туристическим группам, планирующим выход на турмаршрут в сопровождении инструктора-проводника, нужно будет информировать о своих намерениях и предполагаемом маршруте региональный орган МЧС.

Соответствующее постановление МЧС опубликовано на портале правовых актов.

"Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере туризма на территории РФ, туристам и тургруппам, в том числе с несовершеннолетними детьми, осуществляющим путешествия по турмаршрутам на территории РФ, требующим сопровождения инструктором-проводником, перед выходом на такие маршруты в установленном порядке информировать территориальный орган МЧС России о выходе на такие маршруты", - говорится в документе.

Информировать нужно о любых маршрутах в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам.

Уведомить о маршруте можно на официальном сайте министерства или территориального органа МЧС, а также почтой с уведомлением о вручении или при личном обращении в территориальный орган МЧС России.

Кроме того, теперь уведомить о маршруте передвижения можно еще и учреждения, находящиеся в ведении МЧС России. Для этого ответственному представителю потребуется лично обратиться в учреждение, максимально приближенное по дислокации к точке начала маршрута передвижения или месту проведения туристского мероприятия.

Туристическую группу нужно ставить на учет не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут.

МЧС
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