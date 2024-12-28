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Глава МЧС РФ призвал ускорить ликвидацию последствий ЧС с разливом мазута

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков потребовал от ответственных лиц ускорить процесс работ по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

Министр озвучил данное решение по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, связанной с ситуацией в Керченском проливе.

"Это долго - до 16 февраля! Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если вам не хватает людей, средств, специалистов - скажите об этом", - приводит пресс-служба МЧС слова Куренкова.

По итогам докладов ответственных лиц, министр также потребовал "большей конкретности в организации работ, проводимых в акватории, и дисциплины при исполнении обязательств при ликвидации последствий аварии".

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"Береговая составляющая абсолютно ощутима, осязаема, мы ее держим в руках. Все что касается водной составляющей - полный туман. Мы пытаемся сделать какие-то выводы, прогнозируем, будут ли новые выбросы, но все размыто, хотелось бы определенной конкретности и больше дисциплины", - отметил Куренков.

По словам главы МЧС, в акватории Керченского пролива всё ещё сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута. "Работа должна продолжаться, несмотря на праздничные дни. Должностным лицам подойти со всей ответственностью к работам по выявлению и ликвидации мазутных пятен с поверхности воды, активизировать работу мониторинговых групп по обнаружению выбросов нефтепродуктов на береговую линию, сбора и утилизации загрязненного грунта. Незамедлительно доводить до правкомиссии возникающие проблемные вопросы", - подчеркнул министр.

Танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива - нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Сейчас общая протяжённость зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. Уже собрано порядка 37 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны сбора более 34 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

Волонтёрам удалось спасти более тысячи птиц.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введён режим ЧС. В среду губернатор региона Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории края.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 – 28 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС Александр Куренков Краснодарский край Керченский пролив
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