Путин отметил хорошую управляемость автомобиля Lada Aura

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти заявил, что ему очень понравилась Lada Aura.

"Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь - камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово", - сказал президент РФ во время общения с сотрудниками "АвтоВАЗа".

Ранее во вторник Путин в ходе посещения "АвтоВАЗа" ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra, старт производства которого намечен на первое полугодие 2025 года. Ему продемонстрировали автомобиль в разных кузовах и цветах - красном, белом и синем. Путин открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако садиться в машину не стал.

Серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura стартовало в октябре 2024 года на заводе "АвтоВАЗа" при участии Путина. Он в режиме видеосвязи дал старт нескольким промышленным проектам в регионах РФ, в том числе по выпуску новой автовазовской модели.

Тогда Путин отмечал, что ранее лично опробовал Lada Aura, и седан произвёл на него положительное впечатление.

"Действительно, на машинке я вообще прокатился не так давно, летом. И без всякого преувеличения, абсолютно искренне говорю - она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно - все по-современному, все-все-все реально. Заднюю передачу включил - там экран с задним обзором. Все очень удобно", - поделился впечатлениями от автомобиля Путин, поздравив заводчан с запуском новой модели.