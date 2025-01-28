Путину на "АвтоВАЗе" показали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с новинкой концерна – предсерийным автомобилем Lada Iskra.

Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства намечен на первое полугодие 2025 года.

Главе государства продемонстрировали автомобиль в разных кузовах и цветах – красном, белом и синем. Путин открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако садиться в машину не стал.

Концептуально новая модель займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

В базовой комплектации Lada Iskra будут доступны такие опции, как две фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC, контроль давления в шинах, передние электростеклоподъемники. Более высокие уровни оснащения дополнительно оборудованы противотуманными фарами с подсветкой поворота, задними электростеклоподъемниками, мультимедийной системой с онлайн-сервисами "Яндекс", "теплыми" опциями.

Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, всего в рамках реинжиниринга появилось около 400 новых деталей.

Габариты модели составляют: длина - 4333 миллиметров (4342 миллиметра для версии Cross), ширина - 1777 миллиметров (1785 миллиметров для версии Cross), высота по уровню крыши - 1517 миллиметров (1507 миллиметров для кузова универсал и 1544 миллиметра для версии Cross). Колесная база модели составляет 2603 миллиметра.

Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра, 90 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра, 106 л.с. с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.