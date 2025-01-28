Путин пообещал поддержку властями РФ экспорта продукции российского автопрома

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована.

"Разумеется, будем поддерживать экспорт автомобильной продукции. "АвтоВАЗ" здесь одни из первых должны быть. Даже сомнений нет", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа" на площадке предприятия.

Президент отметил, что в России существует целая программа по поддержке несырьевого экспорта, также есть программа по увеличению автомобильного экспорта, и эта программа "будет выполняться". Вопрос заключается в наполнении этой программы "реальными деньгами", добавил Путин.

"Те, кто этим занимаются – ну, денег всегда мало – говорят, что нужно добавить. Будем над этим думать и помогать. Без сомнений, мы заинтересованы, государство в этом заинтересовано. Будем делать", - пообещал глава государства.