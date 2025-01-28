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Путин сообщил, что при выработке стамбульского договора согласился на встречу с Зеленским

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в процессе выработки стамбульских договоренностей дал согласие на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для их фиксации.

"Тем не менее, я согласился с тем, что мы готовы реализовать этот документ, и прямо 15-го (апреля - ИФ) вечером или 16-го мы передали в Киев, что мы согласны подписывать этот документ. Дорабатывать там было практически нечего. Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

При этом Путин заявил, что в проекте договора "были вещи, которые были спорными, и МИД на это указывал и ряд других наших органов власти".

"Вдруг из Киева поступила информация о том, что им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу. Они посоветовались, как известно, приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка, с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом и уговорили украинцев продолжать войну", - рассказал президент РФ.

"Этого никто не скрывает. Сами украинские чиновники достаточно высокого ранга прямо публично об этом потом сказали. Руководство Великобритании это не скрывает и говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну. Мы сразу получили сигнал из Киева, что теперь они будут воевать до последнего украинца", - добавил он.

Владимир Путин Украина Владимир Зеленский
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