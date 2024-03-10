В Кремле слова Шольца о проекте документа об украинском урегулировании вызвали недоумение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего российской пропагандой проект документа об урегулировании кризиса на Украине, который был подготовлен еще весной 2022 года, но так и не был подписан.

"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил Арахамия (лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия - ИФ) и о чем тогда говорил господин Джонсон (британский экс-премьер Борис Джонсон - ИФ)", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил: "То, что они (власти Украины) подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона (не подписывать с РФ документ об урегулировании кризиса - ИФ), мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия, "мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались".

"Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", - добавил он.

Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Тем не менее, для их возобновления должен быть отменен соответствующий декрет президента Украины.