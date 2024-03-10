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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В Кремле слова Шольца о проекте документа об украинском урегулировании вызвали недоумение

В Кремле слова Шольца о проекте документа об украинском урегулировании вызвали недоумение
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего российской пропагандой проект документа об урегулировании кризиса на Украине, который был подготовлен еще весной 2022 года, но так и не был подписан.

"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил Арахамия (лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия - ИФ) и о чем тогда говорил господин Джонсон (британский экс-премьер Борис Джонсон - ИФ)", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил: "То, что они (власти Украины) подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона (не подписывать с РФ документ об урегулировании кризиса - ИФ), мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия, "мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались".

"Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", - добавил он.

Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Тем не менее, для их возобновления должен быть отменен соответствующий декрет президента Украины.

Борис Джонсон Владимир Путин Давид Арахамия Дмитрий Песков Украина Олаф Шольц
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