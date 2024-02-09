Путин назвал иллюзией установку Запада о возможности победить Россию на поле боя

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал иллюзией установку Запада, что Россию можно победить на поле боя.

"Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, - от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума", - сказал Путин в интервью журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону.

"То, что они (власти Украины) подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия (лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия - ИФ), "мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались". Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", - добавил он.

Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Тем не менее, для их возобновления должен быть отменен соответствующий декрет президента Украины.

"Господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы всё время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - сказал президент РФ.