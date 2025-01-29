После взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске нашли погибшего

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На Маслоэкстракционном заводе (МЭЗ) "Амурский" в Белогорске сотрудники МЧС нашли погибшим пропавшего после взрыва рабочего, сообщили в МЧС.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" мэр Белогорска Станислав Мелюков, погибшему было 33 года. После взрыва его искали в том числе со служебной собакой. С помощью камеры был обследован бункер, в котором находилось 28 тонн шрота. Его выгрузка велась ручным способом.

Взрыв на седьмом этаже завода произошел днем 28 января. "Установлено, что 28 января 2025 года в помещении склада пищевого шрота маслоэкстракционного завода, расположенного в городе Белогорске по улице Производственная, произошел хлопок силосной установки, в результате которого погиб один из рабочих завода", - сообщает телеграм-канал управления СКР по Амурской области..

Уголовное дело по факту возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК).

После взрыва работа была приостановлена. По решению оперштаба на МЭЗ "Амурский" ввели ЧС локального характера

Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Амурский" - предприятие по переработке сои и зерновых культур. Завод запущен в эксплуатацию в 2017 году, является резидентом территории опережающего развития. Мощность МЭЗ "Амурский" - 240 тысяч тонн сои в год, из которых 190 тысяч тонн приходится на производство кормового и пищевого шрота, еще 40 тысяч тонн - это соевое масло, 1,6 тысячи тонн - лецитин, 60 тонн - жирнокислотный дистиллят.