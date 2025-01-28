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Маслоэкстракционный завод "Амурский" остановил работу после взрыва

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Амурской области маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Амурский" остановил работу после взрыва в производственном здании, сообщил региональный главк МЧС.

"В Белогорске в результате нарушения технологического процесса произошел хлопок на седьмом этаже здания. В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены. Технологический процесс приостановлен", - сказано в сообщении.

Сотрудники предприятия эвакуировались самостоятельно. Спасатели МЧС ищут человека, который может находиться под разрушенными конструкциями в здании.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации города, инцидент произошел на маслоэкстракционном заводе.

"По предварительной информации, повреждены конструкции внутри помещения. Хлопок произошел без последующего возгорания. Информация о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях поступила в 9:30 по Москве", - уточнили агентству в МЧС России.

Прокуратура Белогорска проводит проверку случившегося, сообщило надзорное ведомство региона.

"В результате происшествия здание маслоэкстракционного завода "Амурский" оказалось повреждено. Работники предприятия эвакуировались, один работник не установлен, его ищут спасатели МЧС", - сообщили в надзорном ведомстве.

Следственное управление СК проводит доследственную проверку по ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По данным следствия, в производственном здании взорвалась силосная установка без последующего горения.

Маслоэкстракционный завод "Амурский" - предприятие по переработке сои и зерновых культур. Запущен в эксплуатацию в 2017 году. Завод является резидентом территории опережающего развития. Мощность МЭЗ "Амурский" - 240 тысяч тонн сои в год, из которых 190 тысяч тонн приходится на производство кормового и пищевого шрота, еще 40 тысяч тонн - это соевое масло, 1,6 тысячи тонн - лецитин, 60 тонн - жирнокислотный дистиллят.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "МЭЗ "Амурский"" на паритетных началах владеют Вадим Воронов и Александр Сарапкин. Они же являются совладельцами группы компаний "Амурагроцентр", занимающейся переработкой зерновых и бобовых культур.

Белогорск МЧС Амурагроцентр Амурская область Александр Сарапкин Вадим Воронов СКР
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