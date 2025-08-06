Результаты проверки причин взрыва на заводе "Амурский" в Белогорске переданы в СК

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дальневосточное управление Ростехнадзора в ходе расследования произошедшей в начале года аварии на маслоэкстракционном заводе (МЭЗ) "Амурский" (Амурская область, входит в группу "Амурагроцентр") выявило ряд производственных нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка выявила недостаточный производственный контроль на предприятии, в том числе за отложениями пыли.

В списке выявленных нарушений также "использование должностным лицом в производстве измерительного отвеса (для уровня наполняемости продукта в силосе) без защитных устройств, обеспечивающих непрерывную и полную нейтрализацию образующихся зарядов статического электричеств".

Кроме того, установлено, что при применении технических устройств не было обеспечено "заземление и зануление оборудования, применение средств защиты от статического электричества".

В отношении четырех должностных лиц информация направлена в управление СК по Амурской области. В отношении юридического лица ведется административное производство.

28 января 2025 года на седьмом этаже в районе силосной установки МЭЗ "Амурский" произошел взрыв, погиб рабочий. На предприятии ввели режим ЧС локального характера.

Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Амурский" - предприятие по переработке сои и зерновых культур. Завод запущен в эксплуатацию в 2017 году, является резидентом территории опережающего развития "Амурская". Мощность МЭЗ - 240 тысяч тонн сои в год, из которых 190 тысяч тонн приходится на производство кормового и пищевого шрота, еще 40 тысяч тонн - соевое масло, 1,6 тысячи тонн - лецитин, 60 тонн - жирнокислотный дистиллят.