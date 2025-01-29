Поиск

Директором Курчатовского института стала Юлия Дьякова

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет назначена Юлия Дьякова, сообщает сайт правительства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Юлия Дьякова - инженер-физик, доктор физико-математических наук, сказано в пресс-релизе. Она родилась в поселке Комсомольском в Воркуте в 1985 году, окончила Московский инженерно-физический институт, после чего работала в Институте кристаллографии имени А.В.Шубникова Российской академии наук.

В Курчатовский институт она пришла в 2017 году, став заместителем руководителя, а затем руководителем Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий.

С 2018 года Дьякова была заместителем директора НИЦ "Курчатовский институт" по научной работе, а в 2021 году заняла пост первого заместителя директора по науке.

В 2021 году директором НИЦ "Курчатовский институт" был назначен экс-замминистра образования и науки Марат Камболов.

Курчатовский институт Михаил Мишустин Юлия Дьякова Марат Камболов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Женщина и ребенок погибли в белгородском поселке при атаке дрона

Аэропорт "Мурманск" временно не принимает самолеты

Основательница Wildberries оспорила решение суда о взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Генпрокуратура подала иск к компаниям группы "Домодедово" и Каменщику

Военная операция на Украине

На предприятии "СИБУР-Кстово" тушат пожар после падения обломков БПЛА

Над регионами РФ за ночь сбито 104 беспилотника ВСУ

Смоленская АЭС работает в штатном режиме

Над Брянской областью сбито 26 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5777 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });