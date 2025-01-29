Директором Курчатовского института стала Юлия Дьякова

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет назначена Юлия Дьякова, сообщает сайт правительства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Юлия Дьякова - инженер-физик, доктор физико-математических наук, сказано в пресс-релизе. Она родилась в поселке Комсомольском в Воркуте в 1985 году, окончила Московский инженерно-физический институт, после чего работала в Институте кристаллографии имени А.В.Шубникова Российской академии наук.

В Курчатовский институт она пришла в 2017 году, став заместителем руководителя, а затем руководителем Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий.

С 2018 года Дьякова была заместителем директора НИЦ "Курчатовский институт" по научной работе, а в 2021 году заняла пост первого заместителя директора по науке.

В 2021 году директором НИЦ "Курчатовский институт" был назначен экс-замминистра образования и науки Марат Камболов.