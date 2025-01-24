Поиск

Комитет Думы одобрил продление особых правил регулирования жилищных отношений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект № 557516-8, который продлевает до конца 2026 года право правительства вводить особые правила для регулирования жилищных отношений.

В 2022-2024 годах правительство имело право устанавливать особые правила начисления и уплаты штрафов за неполные или поздние платежи со стороны граждан за жилье и коммунальные услуги, а также взносов на капремонт.

Также правительство могло устанавливать особенности начисления и взыскания неустоек за несвоевременные или не полностью исполненные компаниями и ИП обязательства по оплате услуг газоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Одновременно правительство имело право устанавливать специальные правила для начисления и уплаты штрафов, если происходит задержка установки, замены счетчиков для учета энергоресурсов по договорам, связанным с энергосбережением.

Внесенные группой депутатов поправки предлагают продлить срок действия этих мер до конца 2026 года, включив период с 1 января 2025 года, так как сейчас мера об особых правилах регулирования не действует.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором и третьем чтении 28 января.

правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Глава Минприроды заявил, что загрязнённые мазутом пляжи на Кубани очистят к лету

Глава Минприроды заявил, что загрязнённые мазутом пляжи на Кубани очистят к лету

Глава "Ростеха" анонсировал старт серийного производства МС-21 с 2026 г.

"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области

"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области

Главе Минсельхоза пообещали представить к концу 2025 года выращенные в России бананы

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

Медведев заявил, что контракт с ВС РФ в 2024 г. заключили около 450 тыс. человек

Медведев заявил, что контракт с ВС РФ в 2024 г. заключили около 450 тыс. человек

Экс-глава управления планирования связи ВС РФ обвинен в 12-миллионой взятке

В Брянске "Группа Кремний ЭЛ" остановила работу после атаки БПЛА

Разлив мазута в Керченском проливе

Все загрязнения на поверхности Черного моря в Анапе очищены

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе288 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5753 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });