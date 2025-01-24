Комитет Думы одобрил продление особых правил регулирования жилищных отношений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект № 557516-8, который продлевает до конца 2026 года право правительства вводить особые правила для регулирования жилищных отношений.

В 2022-2024 годах правительство имело право устанавливать особые правила начисления и уплаты штрафов за неполные или поздние платежи со стороны граждан за жилье и коммунальные услуги, а также взносов на капремонт.

Также правительство могло устанавливать особенности начисления и взыскания неустоек за несвоевременные или не полностью исполненные компаниями и ИП обязательства по оплате услуг газоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Одновременно правительство имело право устанавливать специальные правила для начисления и уплаты штрафов, если происходит задержка установки, замены счетчиков для учета энергоресурсов по договорам, связанным с энергосбережением.

Внесенные группой депутатов поправки предлагают продлить срок действия этих мер до конца 2026 года, включив период с 1 января 2025 года, так как сейчас мера об особых правилах регулирования не действует.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором и третьем чтении 28 января.