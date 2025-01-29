Прогноз экспортного потенциала РФ по зерну в этом сельхозгоду составляет 57 млн тонн

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прогноз экспортного потенциала РФ по зерну в этом сельхозгоду составляет 57 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

"Этот сезон (июль 2024-июнь 2025 гг.) у нас будет не такой (рекордный, как прошлый год - ИФ), потому что собрали из-за погодных условий меньше. Тем не менее потенциал по сезону мы видим порядка 57 млн тонн", - сказала министр.

Лут напомнила, что в 2024 году РФ экспортировала рекордный объем зерновых - 72 млн тонн. "Это стало возможным благодаря двум рекордным урожаям предыдущих двух лет", - пояснила она.

Министр напомнила, что уже установлена квота на экспорт пшеницы в объеме 10,6 млн тонн. "Небольшая квота, почти в три раза меньше, чем в прошлом году, в связи с тем, что сокращаются запасы. Это хорошо, правильно, естественно, поскольку урожай у нас был не такой большой, как раньше, поэтому квота небольшая", - сказала она.

По ее словам, в первой половине сезона (июль-декабрь 2024 года) уже экспортировано 37 млн тонн зерна.