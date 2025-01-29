Минсельхоз по-прежнему прогнозирует сбор зерна в 2024 году в 130 млн тонн

Для главы ведомства прошедший сельхозсезон стал одним из тяжелых

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сбор зерна в России в 2024 году, по предварительным данным, составил 128 млн тонн, окончательный итог ожидается на уровне 130 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании.

"Пока по статистике у нас стоит 128 млн тонн. В марте мы получим по Росстату окончательные данные. Соответственно, мы ожидаем, что будет 130 млн тонн, как мы и планировали в начале сезона. Наш прогноз особо не менялся", - заявила она.

Урожай прошлого года она назвала пятым в истории результатом.

Как отметила Лут, прошлый сезон стал одним из тяжелых. "Я его запомнила хорошо. Очень не хотелось, чтобы такое повторялось. Но это погода, природа. Тут ничего не поделаешь", - сказала она.

Министр также сообщила, что сбор масличных культур в 2024 году составил 30 млн тонн.

"Здесь два рекорда. Больше 7 млн тонн сои. Мы очень надеемся, что в этом году будем увеличиваться, если позволит погода, потому что технологии нам это позволяют, - сказала она. - Шесть лет назад, кода мы начали соевую программу, была задача обеспечить себя соей для животноводства. Вот 7 млн тонн - это полное обеспечение нашего животноводческого комплекса".

По ее словам, России уже не нужен больше импорт ГМО-сои, "мы его приостановили, будем смотреть, как это будет влиять на рынок". "Но, тем не менее, мы считаем, что можем увеличиться по производству, особенно в дальневосточных регионах, для того, чтобы поддерживать наши торговые отношения с Китаем по поставкам не ГМО-сои".

Второй рекорд на рынке масличных - сбор 4,7 млн тонн рапса. Но здесь, по ее словам, "произошло осложнение - закрылась (от российской продукции - ИФ) Европа, которая потребляла рапсовое масло". "Но, тем не менее, рынки еще есть", - добавила она.

Кроме того, в 2024 году было собрано 1,2 млн тонн риса. "Ситуация с аварией на Федоровском гидроузле (в Краснодарском крае в апреле 2022 года - ИФ) нас подорвала с точки зрения объема производства. Но в 2024 году вышли на объем производства даже выше, чем до аварии, при этом еще сам узел мы пока не восстановили, - сказала Лут. - Поэтому мы очень надеемся в ближайшее время на получение урожая в размере 1,5 млн тонн. Это даст нам возможность открыть экспорт, сейчас он закрыт в связи с тем, что нам не хватает риса на внутреннем рынке, который для нам является приоритетом".

Как подчеркнула министр, практически по всем культурам, которые собраны, внутренние потребности страны полностью обеспечены и есть неплохой потенциал по экспорту.