Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии в четверг снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел в район $76,5 за баррель) на сигналах Федрезерва США о нежелании быстро снижать ставки, а также на ожиданиях сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции в России.

Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов просел на 0,4%, лидируют в откате бумаги "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2940,06 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 января, составляет 98,0126 руб. (+4,68 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Магнита" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,4% "префы"), "МТС" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,2%), ПАО "ФСК-Россети" (+2%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали сохранение высокой инфляции в России, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq на сигналах Федрезерва о нежелании быстро снижать ставки.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

На нефтяном рынке стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в четверг составила $76,52 за баррель (-0,1% и -0,9% накануне), мартовская цена фьючерсов на WTI - $72,65 за баррель (+0,04% и -1,2% в среду).

ЦБ РФ Северсталь Норникель НЛМК Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс РФ просит суд приостановить права иностранных структур на "Шереметьево"

Минтранс РФ просит суд приостановить права иностранных структур на "Шереметьево"

Что произошло за день: среда, 29 января

Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

Дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате передано в Мосгорсуд

Госдума не поддержала законопроект о полном запрете хостелов в домах

Госдума не поддержала законопроект о полном запрете хостелов в домах
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Созданная под эгидой Совета Европы организация признана нежелательной в РФ

Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Синоптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });