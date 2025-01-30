Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии в четверг снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел в район $76,5 за баррель) на сигналах Федрезерва США о нежелании быстро снижать ставки, а также на ожиданиях сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции в России.

Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов просел на 0,4%, лидируют в откате бумаги "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2940,06 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 января, составляет 98,0126 руб. (+4,68 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Магнита" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,4% "префы"), "МТС" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,2%), ПАО "ФСК-Россети" (+2%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали сохранение высокой инфляции в России, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq на сигналах Федрезерва о нежелании быстро снижать ставки.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

На нефтяном рынке стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в четверг составила $76,52 за баррель (-0,1% и -0,9% накануне), мартовская цена фьючерсов на WTI - $72,65 за баррель (+0,04% и -1,2% в среду).