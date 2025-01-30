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Грузовой корабль "Прогресс МС-28" покинет МКС 25 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-28" с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 25 февраля, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

В отчете госкорпорации о деятельности экипажа на станции за 29 января говорится, что космонавтами проведена "подготовка оборудования для удаления в грузовом корабле "Прогресс МС-28" перед расстыковкой, намеченной на 25 февраля".

Космический грузовик "Прогресс МС-28" прибыл на МКС 17 августа 2024 года, доставив на станцию около 2,5 т груза.

В "Роскосмосе" также сообщили, что запуск грузового корабля "Прогресс МС-30" состоится 28 февраля с космодрома Байконур.

МКС Роскосмос Прогресс
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