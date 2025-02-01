Орбиту МКС подняли более чем на 3 км

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-28" скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

"В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 417,44 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 11:58 по московскому времени.

"По предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1227,2 секунды, выдав импульс величиной 1,82 м/с", - сообщили в "Роскосмосе".