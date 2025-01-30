Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ситуацию в Сирии обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как отмечается в сообщении МИД России, телефонный разговор министров состоялся в четверг.

"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии", - говорится в документе.

МИД РФ сообщает, что "министры подтвердили общую позицию в пользу необходимости консолидации усилий всех ответственных членов международного сообщества в интересах содействия скорейшему политико-дипломатическому урегулированию острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке".

"Кроме того, были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений", - отмечается в сообщении.



