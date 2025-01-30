Поиск

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ситуацию в Сирии обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как отмечается в сообщении МИД России, телефонный разговор министров состоялся в четверг.

"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии", - говорится в документе.

В миреСирийского лидера аш-Шараа назначили президентом страны на время переходного периодаЧитать подробнее

МИД РФ сообщает, что "министры подтвердили общую позицию в пользу необходимости консолидации усилий всех ответственных членов международного сообщества в интересах содействия скорейшему политико-дипломатическому урегулированию острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке".

"Кроме того, были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений", - отмечается в сообщении.


МИД РФ Сергей Лавров Сирия Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

В России абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

Россиянина экстрадировали из Сербии на родину по делу об организации незаконной миграции

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" покинет МКС 25 февраля

В России в 2024 году выпуск дизтоплива упал на 7%, бензинов - на 6%

В Минфине заявили, что вопрос об интернет-торговле вином остается в замороженном состоянии

В Минфине заявили, что вопрос об интернет-торговле вином остается в замороженном состоянии
Военная операция на Украине

Военные РФ оценили ежемесячные потери ВСУ в 50 тыс. человек за последние полгода

В России будут судить британца по делу о наемничестве и теракте

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе302 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });