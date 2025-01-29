Сирийского лидера аш-Шараа назначили президентом страны на время переходного периода

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа будет президентом страны на время переходного периода в Сирии, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабийя".

"Сирийский де-факто лидер Ахмад аш-Шараа назначен президентом страны переходного периода", - говорится в сообщении.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и начала заниматься формированием переходных органов власти.