Сирийский лидер прибыл с визитом в Эр-Рияд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа в воскресенье совершил первый зарубежный визит, посетив Эр-Рияд, где провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.

"Его сопровождает министр иностранных дел Асаад аш-Шибани", - сообщает издающаяся в Лондоне газета Asharq Al-Awsat.

О деталях встречи не сообщается.

Издание отмечает, что эта поездка хоть и является первой зарубежной для нынешнего руководителя Сирии, ранее Дамаск посещали глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани.