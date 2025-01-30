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ВС РФ решит, отвечают ли в условиях санкций по долгам иностранных компаний аффилированные с ними российские

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России на примере спора Совкомбанка с Ситибанком определит, можно ли взыскать долг иностранной структуры, которая следует санкционному режиму, с российского юрлица, входящего в ту же группу, говорится в картотеке суда.

Долг американского Citibank N.A. перед Совкомбанком в размере $24,1 млн возник по итогам зачета встречных однородных требований по сделкам кредитного дефолтного свопа, форвардным контрактам, валютным свопам и margin call, которые исполнялись в рамках генерального соглашения, заключенного между этими двумя финансовыми организациями в 2017 году. Подробности не приводятся. Citibank подтвердил наличие долга в марте 2022 года.

К этому моменту США уже ввели в отношении Совкомбанка санкции, которые предусматривали замораживание активов в американских банках. В связи с этим Citibank уведомил российского контрагента, что причитающиеся ему средства "будут зачислены на заблокированный счет ввиду санкционных ограничений", говорится в материалах дела.

Это не устроило Совкомбанк, который счел "крайне низкими" перспективы возврата заблокированных средств. Банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании $24,1 млн к Citibank N.A. и российской структуре из той же Citigroup - Ситибанку. Истец (позднее был заменен на ООО "Содействие международным расчетам") полагал, что ответчик мог погасить долг "посредством своего российского подразделения - АО КБ "Ситибанк", приводились в материалах дела доводы истца.

Ситибанк с претензиями не соглашался, указывая, в частности, что не является стороной генерального соглашения.

Суд первой инстанции удовлетворил требования и солидарно взыскал долг с американского и российского банка. Он исходил из того, что Citibank опосредованно владеет одноименной российской кредитной организацией, структуры входят в одну группу лиц, действуют в едином интересе и управляются из единого центра в США. "Привлечение Citibank N. А. и АО КБ "Ситибанк" к солидарной ответственности обеспечивает достижение цели исполнимости судебного акта", - указал Арбитражный суд Москвы. Апелляция и кассация оставили решение без изменения.

Теперь Ситибанк обратился в ВС с жалобой, в которой настаивает на невозможности привлечения его к ответственности по обязательствам американского банка. Такая опция не предусмотрена действующим корпоративным законодательством и российским контрсанкционным регулированием, говорится в кассации.

Эти доводы судья Денис Тютин счел достаточными для передачи жалобы Ситибанка на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

Совкомбанк по итогам III квартала 2024 года занял восьмое, Ситибанк - 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

Citibank США Ситибанк Совкомбанк Денис Тютин Верховный суд Арбитражный суд Москвы
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