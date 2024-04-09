Кассация поддержала взыскание с Citibank в пользу правопреемника Совкомбанка $24 млн убытков

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник оставил в силе постановление апелляции о взыскании с американского Citibank и его российской "дочки" – Ситибанка $24,1 млн убытков в пользу процессуального правопреемника Совкомбанка – ООО "Содействие международным расчетам".

Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассационную жалобу Ситибанка.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 21 декабря 2023 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 21 сентября удовлетворил иск Совкомбанка к Citibank и его российской "дочке" – Ситибанку на $24,1 млн убытков. Апелляционный суд в декабре произвел замену истца – ПАО "Совкомбанк" – на его правопреемника – ООО "Содействие международным расчетам" – в порядке процессуального правопреемства.

В решении суда первой инстанции говорится, что Совкомбанк и Citibank 30 октября 2017 года заключили генеральное соглашение, в соответствии с которым стороны заключили и/или намереваются заключить одну или несколько сделок. В результате проведенных сделок и зачета встречных однородных требований у Citibank возникла задолженность перед Совкомбанком в размере $24,1 млн.

17 марта 2022 года Citibank долг подтвердил и сообщил о том, что указанные денежные средства будут зачислены на заблокированный счет в связи с санкционными ограничениями.

Из-за введенных США в отношении Совкомбанка мер ограничительного характера, которые предусматривают замораживание активов российского банка в американских банках, Citibank не исполняет свои обязательства перед российским банком.

В результате действий Citibank Совкомбанку "причинен прямой действительный ущерб в размере 24 054 407 долларов США. Объективная невозможность исполнения своих обязательств по перечислению причитающихся денежных средств в адрес российского банка отсутствует", отмечается в решении суда.

"Добровольное следование иностранного лица мерам ограничительного характера иностранных государств не освобождает ответчика от ответственности. Таким образом, неперечисление (блокирование) соответствующих денежных средств... свидетельствует об умышленном неправомерном поведении (злоупотреблении правом), что является основанием для взыскания убытков", - подчеркивается в документе.

Совкомбанк по итогам 2023 года занял 9-е, Ситибанк – 21-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".