СК возбудил дело об убийстве директора гостиницы в столице Камчатки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело об убийстве 45-летнего генерального директора гостиничного комплекса по ул. Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю в понедельник.

"Фигурант дела - 67-летний соучредитель этого же гостиничного комплекса. Днем 3 февраля в служебном кабинете гендиректора в здании гостиницы он выстрелил мужчине в голову из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя ведомства Наталья Харитонова.

По ее данным, немолодой соучредитель расстрелял гендиректора из-за неприязни, а также конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности гостиничного комплекса.

Харитонова отметила, что убийца сам сообщил о содеянном в правоохранительные органы.

Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", "убийство в духе 90-х" случилось в служебном кабинете гостиницы "Петропавловск". Гендиректор гостиницы погиб от выстрела из охотничьего карабина "Вепрь".