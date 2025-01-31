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Большинство регионов РФ воспользовались полномочиями по борьбе с "наливайками"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полномочиями по борьбе с "наливайками" воспользовалось большинство регионов РФ, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"В 71 субъекте РФ (80%) есть законы об ограничении времени продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах или о запрете ее продажи. Также в 12 субъектах РФ планируется принятие соответствующих региональных законов в I квартале 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.

С учетом этого 83 субъекта РФ (или 93%) в полной мере воспользуются предоставленными им на федеральном уровне полномочиями по борьбе с "наливайками", что свидетельствует об эффективности принятых норм, отметили в пресс-службе.

Там же сообщили, что эффективность применения правовых норм региональными властями проанализировал комитет Госдумы по экономической политике по поручению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

В апреле 2024 года вступил в силу закон, согласно которому регионы получили полномочия ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение - рестораны. Также субъектам РФ дали право запретить торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Как отмечал ранее Володин, решение было связано с многочисленными жалобами граждан на деятельность подобных заведений.

"Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов. Люди жалуются, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить", - сказал председатель палаты парламента РФ.

Госдума Вячеслав Володин
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