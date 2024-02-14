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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу "наливаек"

Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу "наливаек"
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу так называемых наливаек - мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации, он вносит изменения в федеральный закон 171-ФЗ.

Учитывая региональные особенности в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, закон наделяет субъекты РФ правом устанавливать свои "требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях". Возможность устанавливать запрет на продажу в "наливайках" крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее.

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Согласно закону, субъекты РФ также будут вправе устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения объектов общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов РФ.

Кроме того, закон запрещает производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.

Закон также предусматривает запрет на "производство пивных напитков из закупленного пива".

Инициатива запрещает "использование наименования алкогольной продукции, вводящего потребителей в заблуждение относительно вида алкогольной продукции и ее состава".

"Это решение - ответ на запрос общества. Нам поступают многочисленные обращения от граждан - жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона", - отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере", - сказал Володин.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, для новых субъектов РФ в законе предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года.

Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума
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