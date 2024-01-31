Дума вывела рестораны из-под закона о праве регионов ограничивать время продажи спиртного

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рестораны не будут попадать под действие закона о праве регионов ограничивать время работы розничной продажи алкоголя, следует из поправок, одобренных Госдумой ко второму чтению законопроекта о так называемых "наливайках".

"Субъекты РФ вправе устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения объектов общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов РФ", - говорится в поправках.

Рассматриваемый депутатами законопроект № 483486-8 предусматривает изменение закона 171-ФЗ и наделяет регионы правом ограничивать по времени розничную продажу пива, медовухи в многоквартирных.

С учетом региональных особенностей в сфере розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания, предлагается наделить регионы правом устанавливать своими законами "требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях".

Кроме того, предлагается законодательно запретить: производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено федеральным законодательством или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.

Законопроект также предусматривает запрет на "производство пивных напитков из закупленного пива".

Инициатива предлагает запретить "использование наименования алкогольной продукции, вводящего потребителей в заблуждение относительно вида алкогольной продукции и ее состава".

"Это решение - ответ на запрос общества. Нам поступают многочисленные обращения от граждан - жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона, - отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. - После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере".

Для новых регионов в законопроекте предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года. В рассмотрении инициативы во втором чтении в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители заксобраний регионов.