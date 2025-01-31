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РФ и США обсудили по дипканалам доставку тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - США контактировали с Россией после авиакатастрофы в Вашингтоне по дипломатическим каналам насчет доставки тел погибших россиян и по другим вопросам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляет посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас", - сказал Песков журналистам.

"Дипломатические каналы работают. К сожалению, произошла трагедия. Есть граждане России (среди погибших в авиакатастрофе - ИФ). Здесь наши дипломаты обговаривают все формальности, связанные с доставкой тел и так далее", - отметил он.

В четверг произошло столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рейгана. Обломки самолета упали в реку Потомак.

Как сообщила ранее в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне трое граждан России, наличие российского гражданства у еще одного погибшего уточняется. "У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на борту разбившегося авиалайнера находились соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, которые работали в США в качестве тренеров.

Хроника 30 – 31 января 2025 годаАвиакатастрофа в Вашингтоне
Дмитрий Песков МИД РФ США
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