Самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся с вертолетом неподалеку от аэропорта Вашингтона

Аварийные бригады реагируют на крушение самолета возле национального аэропорта имени Рейгана Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Возле национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия, самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся с вертолетом армии США Black Hawk, сообщает телеканал CNN.

"Самолет приближался к взлетно-посадочной полосе, сообщают представители Федерального управления гражданской авиации и Министерства обороны", - передает телеканал.

По данным полицейского управления Вашингтона, на которое ссылается CNN, на данный момент подтвержденных жертв нет.

"Масштабные экстренные меры реагирования проводятся в районе реки Потомак в округе Колумбия, где столкнулись пассажирский самолет и вертолет... Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито, штат Канзас, по данным авиакомпании. Белый дом подтвердил, что в инциденте участвовал военный вертолет", - говорится в репортаже телеканала.

Все взлеты и посадки в национальном аэропорту имени Рейгана остановлены.

Телеканал NBC сообщает, что по меньшей мере четверо выживших в авиакатастрофе были доставлены в аэропорт имени Рейгана.