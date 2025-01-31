МИД РФ сообщил о трех погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles/ U.S. Coast Guard via Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне - трое граждан России, наличие российского гражданства у еще одной жертвы авиакатастрофы уточняется, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на борту разбившегося авиалайнера находились соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, которые работали в США в качестве тренеров.

"Наше посольство находится на связи с Госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов", - отметила дипломат. Однако, по ее словам, "в большей степени это похоже на такой односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы, но пока детальных ответов мы не получаем". "Но при этом контакт есть, то есть какие-то общие ответы мы получаем", - подчеркнула Захарова.

В четверг произошло столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, при заходе лайнера на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.



