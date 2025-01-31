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Роспотребнадзор расширит исследования морской воды и песка в Керченском проливе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил несоответствия санитарным нормам в образцах морской воды и песка в пострадавших от разлива мазута районах черноморского побережья, но для окончательных выводов потребуется увеличить объем исследований, сообщил начальник Управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов.

"Результаты разные, конечно, есть превышения (санитарных норм - ИФ) в морской воде, и это понятно и очевидно на сегодняшний день. Конечно, есть несоответствия, в том числе, и в песке, и на тех пляжах, на которых сейчас идут работы, и это тоже понятно, почему там превышения. И превышения есть на разных глубинах - и на 20 см, и на 5 см", - сказал он на заседании "круглого стола" в Общественной палате России.

"Мы почему поставили 1 марта для себя этот срок? Потому что у нас... меняется погода, становится теплее. Это безусловно будет влиять на все среды - и на воздух, и на почву, и на морскую воду. И до конца даже ученые сейчас не понимают, как будет себя вести мазут в разных средах, каким образом он будет трансформироваться и будет ли трансформироваться в принципе. Поэтому пока нарабатываем и постараемся к 1 марту дать предварительные оценки", - добавил он.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 31 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Роспотребнадзор Крым Краснодарский край Тимур Мурагимов Керченский пролив
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