В Керченском проливе начали демонтаж кормы танкера "Волгонефть 239"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - У мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края начался демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть 239", севшей на мель 15 декабря, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Перед началом работ каюты и внутренние помещения судна освободили от вещей и оборудования. Ранее из танкера откачали более 1,4 тысячи тонн мазута, провели промывку внутренних емкостей и дегазацию.

"Проведение работ стало возможно благодаря построенному подъездному техническому пути и обвалованию танкера. Впритык к судну проложили дополнительный технический путь. По этому сооружению сейчас передвигается техника, задействованная в удалении судна", - добавил Кондратьев.

В телеграмм-канале Минтранса сообщается, что специалисты приступили к резке кормы танкера. Работы начались с фрагмента судна, обращенного к берегу - срезано около 12 метров переходного мостика. Работы проводит специализированная компания при помощи электрогазосварочного и гидравлического оборудования.

Ранее капитану морского порта Тамань была предоставлена необходимая документация для проведения огневых работ. Проект утилизации разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором.

Экологическую безопасность работ контролируют специалисты Морспасслужбы. В акватории морского порта Тамань дежурят два спасательных судна, оснащенные дополнительными боновыми заграждениями. Возле танкера дежурит пожарный расчет.

Как сообщал вице-премьер Виталий Савельев, демонтаж должны завершить до 31 марта.

Два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря, произошел разлив нефтепродуктов.