Назначение оператором e-commerce потребует от "Почты России" модернизации на 300 млн рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Назначение АО "Почта России" единым оператором электронной торговли (ОЭТ) потребует от него модернизации инфраструктуры, в том числе ИТ-систем; компания оценивает затраты на это примерно в 300 млн рублей.

Такие параметры компания предусмотрела в проекте "дорожной карты" реализации модели работы АО "Почта России" в качестве единого оператора электронной торговли, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. По его словам, проект направлен на рассмотрение заинтересованным министерствам и ведомствам.

Ранее с инициативой о назначении "Почты России" единым оператором электронной торговли выступила сама компания. На совещании у главы Минэкономразвития Максима Решетникова в начале декабря компании было поручено подготовить проект "дорожной карты" реализации модели работы АО "Почта России" в качестве единого оператора электронной торговли, а министерства и ведомства должны проработать ее.

По словам источника "Интерфакса", в подготовленном проекте компания указала, что в случае назначения ее единым ОЭТ ей потребуется доработка уже имеющейся инфраструктуры, информационных систем и интеграционных процессов.

Так, на площадях мест международного почтового обмена (ММПО) предполагается выделение отдельных зон для проведения таможенных операций с товарами e-commerce (склады электронной торговли) и использование уже установленного оборудования для обработки и сортировки входящих отправлений.

Ожидаемые инвестиции для запуска складов электронной торговли в ММПО для обработки 100% объема входящего трафика товаров e-commerce (110 млн штук в год) составят около 100 млн рублей. При этом "Почта России" указала, что существующие механизмы ввоза иностранных товаров не изменятся.

Кроме того, потребуется доработка информационных систем, используемых "Почтой России" для получения от маркетплейсов сведений о приобретенных физлицами товаров для таможенного декларирования и взаимодействия с таможенными органами. Компания готова реализовать эти работы в течение I полугодия 2025 года. Прогнозируемые затраты на доработку - порядка 200 млн рублей.

Кроме того, потребуется разработка некоторых новых IT-систем. К примеру, речь идет о системе по подбору кодов ТН ВЭД по описанию товарного вложения и из прочих доступных источников, а также о системе, позволяющей реализовать процесс возврата отправления, если не получены паспортные данные и не удалось определить код ТН ВЭД. Завершить разработку предполагается во II-III кварталах 2025 года.

В проекте "Почта" указала, что доставка товаров от складов электронной торговли до покупателей предполагается по двум каналам: по сети почтовой связи для товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО), а также по сети маркетплейсов (до пунктов выдачи заказов, постаматов, для вручения курьерами) - для товаров, перевозимых в экспресс-грузах. "Таким образом, предлагаемая "Почтой России" модель не предполагает изменений в привычных способах получения интернет-заказов для населения. Цена на доставку трансграничных заказов для конечных потребителей в 2025 - 2030 годах также не увеличится", - сказал собеседник "Интерфакса".

По оценке "Почты России", в случае реализации предлагаемых ею решений ожидаемая дополнительная выручка компании за 2025-2030 годы составит 67,2 млрд рублей.

При этом если в канале экспресс-грузов доставка товаров e-commerce от склада электронной торговли будет осуществляться только до распределительных центров маркетплейсов, прогнозная выручка составит около 22,8 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, для назначения "Почты России" единым оператором электронной торговли предлагается внести изменения в нормативно-правовую базу. Так, постановлением правительства предполагается установить дополнительные условия для включения юрлиц в реестр ОЭТ. Среди таких условий: повышенный размер обеспечения уплаты таможенных платежей (не менее 3 млн евро); неснижаемый остаток авансовых платежей (не менее 3 млн евро); размер уставного капитала компании - не менее 100 млн рублей; наличие помещений для хранения, приема и вручения товаров e-commerce на всей территории России; наличие информсистемы для взаимодействия с госорганами через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

По задумке "Почты России", это позволит перевести весь поток товаров e-commerce для их обработки и таможенного оформления на "Почту России" и обеспечить тем самым загрузку ее простаивающих производственных мощностей.

При этом "Почта" отмечала, что находится в неравных условиях в сравнении с экспресс-перевозчиками. На почтового оператора законодательством возложено множество обязательств, которые не предъявляются к другим компаниям. Это приводит к перетоку объемов рынка к экспресс-перевозчикам и является сдерживающим фактором для развития "Почты России" в качестве оператора электронной торговли.