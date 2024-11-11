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"Почта России" в 2025 году может получить 500 млн руб. на модернизацию сельских отделений

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" в 2025 году может получить из бюджета РФ взнос в уставный капитал в размере 500 млн рублей, следует из поправок правительства в проект бюджета РФ, направленных в Госдуму.

Согласно поправкам, полученные средства "Почта России" должна будет направить на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.

Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в мае расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству рассмотреть вопрос о модернизации и цифровой трансформации АО "Почта России" для обеспечения возможности получения населением и организациями качественных каналов для обмена информацией, товарами и услугами на всей территории РФ.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Сеть "Почты России" насчитывает свыше 38 тыс. отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Почта России
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