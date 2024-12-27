Поиск

Ведомства проработают "дорожную карту" "Почты России" как единого оператора трансграничной торговли

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ совместно с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, ФТС и ФАС проработают "дорожную карту" реализации модели работы АО "Почта России" в качестве единого оператора электронной торговли. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

По его словам, этот вопрос поднимался на совещании у главы Минэкономразвития Максима Решетникова 9 декабря.

С предложением о назначении "Почты России" единым оператором электронной торговли ранее выступила сама компания. Для этого, по задумке "Почты России", необходимо ужесточить условия включения юрлиц в реестр операторов электронной торговли. Среди таких условий предлагается: повышенный размер обеспечения уплаты таможенных платежей (не менее 3 млн евро); неснижаемый остаток авансовых платежей (не менее 3 млн евро); размер уставного капитала компании – не менее 100 млн руб.; наличие помещений для хранения, приема и вручения товаров e-commerce на всей территории РФ; наличие информсистемы для взаимодействия с госорганами через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

Это позволит перевести весь поток товаров e-commerce для их обработки и таможенного оформления на "Почту России" и обеспечить тем самым загрузку ее простаивающих производственных мощностей. Реализация этой инициативы позволит добавить к выручке дополнительные 17,6 млрд рублей.

При этом "Почта" отмечала, что находится в неравных условиях в сравнении с экспресс-перевозчиками. На почтового оператора законодательством возложено множество обязательств, которые не предъявляются к другим компаниям. Это приводит к перетоку объемов рынка к экспресс-перевозчикам и является сдерживающим фактором для развития "Почты России" в качестве оператора электронной торговли.

Как сообщил источник "Интерфакса", Минцифры и Минэкономразвития считают целесообразным установление дополнительных требований, что позволит обеспечить загрузку АО "Почта России" как единого оператора электронной торговли.

При этом Минфин, Минпромторг, ФТС и ФАС России не поддерживают эту инициативу, поскольку, по их мнению, ее реализация повлечет изъятие сегмента бизнеса у таможенных представителей, осуществляющих в настоящее время оформление и доставку посылок в рамках трансграничной электронной торговли. Они также опасаются повышения цен на услуги для конечного потребителя, а также недовольства со стороны иных участников рынка, которыми уже осуществлены значительные инвестиции в объекты необходимой инфраструктуры.

Кроме того, на совещании указывалось, что "Почта России" не представила детальную финансово-экономическую и технологическую модель с описанием производственных мощностей компании, а также тарифов на обработку товаров e-commerce для определения конечной стоимости услуг "Почты России" для покупателей товаров.

По словам собеседника "Интерфакса", ведомства опасаются, что без проработки компанией и Минцифры указанных вопросов существует серьезный риск повторения кризиса доставки отправлений, имевшего место в 2009-2011 годах.

В связи с этим "Почте России" поручено подготовить проект "дорожной карты" по реализации указанной инициативы, а заинтересованным министерствам и ведомствам – до 31 января проработать документ.

Он должен, в частности, включать: описание модели работы "Почты России" как единого оператора электронной торговли с указанием конкретных мероприятий и сроков их исполнения, финансово-экономического обоснования, технологического описания и оценки достаточности производственных мощностей и сроков доработки информационных систем. Также в документе будет указано, какие изменения в законодательстве могут потребоваться для реализации инициативы. Помимо этого, необходимо просчитать экономические последствия для физических лиц - получателей товаров e-commerce в случае реализации предложений "Почты России".

Минцифры Минфин Минпромторг Минэкономразвития ФТС ФАС Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2024 г. уступил прошлогоднему уровню лишь на 3%

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов

"Рольф" сообщил о готовности провести IPO в 2025-2026 годах

"Рольф" сообщил о готовности провести IPO в 2025-2026 годах

Аналитики МТС сообщили о росте российского IT-рынка за год на 22% до 3,3 трлн рублей

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Выкуп "Рольфа" у Росимущества обошелся новому владельцу в 34,8 млрд рублей

ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Путин исключил продление контракта о транзите газа через Украину до конца 2024 года

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау51 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2075 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5603 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });