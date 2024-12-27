Ведомства проработают "дорожную карту" "Почты России" как единого оператора трансграничной торговли

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ совместно с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, ФТС и ФАС проработают "дорожную карту" реализации модели работы АО "Почта России" в качестве единого оператора электронной торговли. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

По его словам, этот вопрос поднимался на совещании у главы Минэкономразвития Максима Решетникова 9 декабря.

С предложением о назначении "Почты России" единым оператором электронной торговли ранее выступила сама компания. Для этого, по задумке "Почты России", необходимо ужесточить условия включения юрлиц в реестр операторов электронной торговли. Среди таких условий предлагается: повышенный размер обеспечения уплаты таможенных платежей (не менее 3 млн евро); неснижаемый остаток авансовых платежей (не менее 3 млн евро); размер уставного капитала компании – не менее 100 млн руб.; наличие помещений для хранения, приема и вручения товаров e-commerce на всей территории РФ; наличие информсистемы для взаимодействия с госорганами через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

Это позволит перевести весь поток товаров e-commerce для их обработки и таможенного оформления на "Почту России" и обеспечить тем самым загрузку ее простаивающих производственных мощностей. Реализация этой инициативы позволит добавить к выручке дополнительные 17,6 млрд рублей.

При этом "Почта" отмечала, что находится в неравных условиях в сравнении с экспресс-перевозчиками. На почтового оператора законодательством возложено множество обязательств, которые не предъявляются к другим компаниям. Это приводит к перетоку объемов рынка к экспресс-перевозчикам и является сдерживающим фактором для развития "Почты России" в качестве оператора электронной торговли.

Как сообщил источник "Интерфакса", Минцифры и Минэкономразвития считают целесообразным установление дополнительных требований, что позволит обеспечить загрузку АО "Почта России" как единого оператора электронной торговли.

При этом Минфин, Минпромторг, ФТС и ФАС России не поддерживают эту инициативу, поскольку, по их мнению, ее реализация повлечет изъятие сегмента бизнеса у таможенных представителей, осуществляющих в настоящее время оформление и доставку посылок в рамках трансграничной электронной торговли. Они также опасаются повышения цен на услуги для конечного потребителя, а также недовольства со стороны иных участников рынка, которыми уже осуществлены значительные инвестиции в объекты необходимой инфраструктуры.

Кроме того, на совещании указывалось, что "Почта России" не представила детальную финансово-экономическую и технологическую модель с описанием производственных мощностей компании, а также тарифов на обработку товаров e-commerce для определения конечной стоимости услуг "Почты России" для покупателей товаров.

По словам собеседника "Интерфакса", ведомства опасаются, что без проработки компанией и Минцифры указанных вопросов существует серьезный риск повторения кризиса доставки отправлений, имевшего место в 2009-2011 годах.

В связи с этим "Почте России" поручено подготовить проект "дорожной карты" по реализации указанной инициативы, а заинтересованным министерствам и ведомствам – до 31 января проработать документ.

Он должен, в частности, включать: описание модели работы "Почты России" как единого оператора электронной торговли с указанием конкретных мероприятий и сроков их исполнения, финансово-экономического обоснования, технологического описания и оценки достаточности производственных мощностей и сроков доработки информационных систем. Также в документе будет указано, какие изменения в законодательстве могут потребоваться для реализации инициативы. Помимо этого, необходимо просчитать экономические последствия для физических лиц - получателей товаров e-commerce в случае реализации предложений "Почты России".