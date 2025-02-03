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В Новгородской области 556 деревень остаются без света из-за снегопада

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Новгородской области остаются обесточенными 556 деревень после аварий на объектах энергетики, связанных с обильным снегопадом, сообщило в соцсетях региональное Министерство ЖКХ и ТЭК.

По данным ведомства на 9 утра понедельника в 14 районах были отключены 94 линий электропередачи, обесточены 22,5 тысяч человек.

Оборванные ЛЭП восстанавливают 87 ремонтных бригад - 337 человек и 95 единиц техники. В их числе - бригады из Карелии, Вологодской, Новгородской, Псковской и других областей. Срок завершения работ в министерстве не называют.

Как сообщала региональный министр ЖКХ и ТЭК Ирина Николаева, утром в воскресенье непогода обесточила в регионе более 500 деревень с населением около 26 тысяч человек.

Министерство ЖКХ Новгородская область Ирина Николаева
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