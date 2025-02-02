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В Новгородской области снегопад оставил без электроэнергии 542 населенных пункта

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Около 26 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за обильных снегопадов, сообщила в воскресенье региональный министр ЖКХ и ТЭК Ирина Николаева в соцсетях.

Как уточняет чиновник, в 12 районах отключены 542 населенных пункта.

Ремонтами занимаются 58 бригад. Срок их завершения не называют даже приблизительно, отметила Николаева.

По ее словам, соцобъекты получают электроэнергию от резервных источников питания.

Новгородская область
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