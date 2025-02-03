Новгородские ремонтники за сутки восстановили энергоснабжение 173 деревень

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады в Новгородской области за сутки восстановили энергоснабжение 173 населенных пунктов, в ночь на воскресенье обесточенных снегопадами, сообщила региональный министр ЖКХ и ТЭК Ирина Николаева.

"Отключены 54 линии электропередачи, более 10,7 тыс. человек в 343 (деревнях) остаются без света, аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написала она.

Как ранее сообщала Николаева, утром 2 февраля из-за непогоды без света осталось 542 деревни, население которых составляет около 26 тыс. человек.