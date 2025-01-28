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Москва будет противостоять попыткам политизации деятельности ЮНЕСКО

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия будет противостоять попыткам политизировать работу ЮНЕСКО и намерена отставить принципы и идеалы этой организации, заявил на общем собрании комиссии по делам ЮНЕСКО глава МИД России Сергей Лавров.

"Для нашей работы с международными организациями, включая ЮНЕСКО, мы убедились в очередной раз, что каких-либо иллюзий относительно сложившейся ситуации в ЮНЕСКО, иллюзий относительно политического курса ее генерального директора, ее ближайших сотрудников, питать не приходится", - сказал он.

По словам министра, страны Запада "активно задействуют возможности международных секретариатов, по сути дела, взяв курс на их приватизацию, без преувеличения".

"И ЮНЕСКО здесь ничем не отличается. Продолжились попытки политизации ее деятельности вопреки и в грубейшее нарушение ее устава. Налицо стремление украинизировать повестку дня всех структур этого учреждения. Ну и безусловно двойные стандарты проявляются в принятии исполнительным советом ЮНЕСКО антироссийских решений по Крыму, по Украине", - сказал глава МИД.

Он отметил, что эти решения "выходят далеко за пределы мандата и компетенций этой структуры, которая действительно когда-то пользовалась очень заслуженным, универсальным авторитетом".

Глава МИД заверил, что Россия "не прекратит разоблачать двойные стандарты в работе ЮНЕСКО".

"Продолжим настаивать на необходимости строго соблюдать принципы и идеалы ЮНЕСКО как всеми государствами-членами, так и, само собой, секретариатом", - сообщил Лавров.

Министр также заявил, что "несмотря на все попытки, отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится".

Крым МИД Сергей Лавров ЮНЕСКО Украина
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