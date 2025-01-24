В МИД РФ заявили, что Москва не собирается "обольщаться" президентом Трампом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стремление администрации президента США Дональда Трампа наладить прямое общение между Москвой и Вашингтоном похвально, однако российская сторона не строит иллюзий относительно взаимодействия с новой администрацией, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Посмотрим, что из этого выйдет, однако само по себе стремление наладить прямое общение похвально. Если получится вернуть наши отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определенным достижением. При этом подчеркну, что "обольщаться" новым-старым президентом мы не собираемся, и иллюзий насчет него не питаем", - говорится в опубликованных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Там отмечается, что в период первого срока Трампа, "вопреки ожиданиям, запущенный Бараком Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Трамп превзошел своих предшественников".

"Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать - значит всё останется как есть", - отметили в МИД РФ.

"Отношения России и США при администрации Джо Байдена предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва", - подчеркнули в МИД России. Там отметили, что "Возвращение в Белый дом Трампа по итогам президентских выборов в ноябре прошлого года серьезно меняет политический ландшафт внутри США". "Но с точки зрения российско-американских отношений, принимая во внимание сформировавшийся двухпартийный русофобский консенсус, в основе которого восприятие России как экзистенциальной угрозы американской гегемонии, ожидать каких-либо кардинальных позитивных подвижек не приходится", - говорится в ответах, опубликованных МИД РФ.

"Конечно же, мы фиксируем сигналы, поступающие от команды Трампа, как и противоречивые, зачастую эпатажные заявления нового главы государства. Выделяем при этом смелые по американским меркам обещания реанимировать межгосударственный диалог, который при Джо Байдене фактически был прерван", - отметили в МИД РФ.