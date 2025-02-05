Эксперты ФСБ назвали самые частые цели атак антироссийских хакеров в 2024 году

Это системы госструктур и сфер энергетики, транспорта, связи и образования

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Значительная доля кибератак, направленных против России в 2024 году, пришлась на "проукраинские" группировки, чаще всего атаки приходились на госсектор, энергетику транспорт связь и образование, сообщил на "Инфофоруме-2025 замдиректора созданного по приказу руководства ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Алексей Иванов.

"Следует отметить, что за 2024 год революционных изменений (в деятельности хакеров - ИФ) мы не зафиксировали. По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и инцидентов, связанных с проукраинскими группировками, составляет львиную долю от общего их числа", - сказал он.

По его словам, хакеры "ведут очень активную деятельность", но стали более тщательно выбирать цели атак, применять различные комбинации воздействий на инфраструктуру, стремиться нанести максимальный ущерб.

"К числу наиболее атакуемых сфер следует отнести госсектор, энергетику, транспорт, связь и образование", - сказал он.

В 2024 году НКЦКИ принял участие в реагировании на 1659 компьютерных инцидентов, добавил замдиректора центра.