Национальный центр по компьютерным инцидентам фиксирует более 170 кибератак на РФ ежедневно

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Более 170 комплексных атак на информресурсы РФ ежедневно фиксируется после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

Как сказал он в четверг на "круглом столе" в рамках XI международной встречи по безопасности, в настоящее время в связи с проведением СВО "против РФ в информационном пространстве идет беспрецедентная по своим масштабам киберкампания". "Количество компьютерных атак на объекты российской информационной инфраструктуры существенно увеличилось", - подчеркнул Мурашов.

По его словам, ежедневно силами государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) "на информационные ресурсы РФ в среднем фиксируется более 170 комплексных компьютерных атак".

Атаки, по данным Мурашова, проводятся "из различных точек земного шара, при этом четко скоординированы".