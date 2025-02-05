Судья в Москве оштрафовал Spotify на 10 млн рублей за нелокализацию данных россиян

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал музыкальный сервис Spotify на 10 млн рублей за нарушение законодательства в части локализации персональных данных российских пользователей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда

Компания признана виновной в повторном невыполнении оператором обязанности по локализации персональных данных граждан России на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП).

Spotify с апреля 2022 года не работает на территории России.